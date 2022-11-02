Lefkoşa sur içinde ev yıkıldı!
Lefkoşa Surlariçi'nde bu sabah saat 06.30 sıralarında Pençizade Sokak üzerinde bulunan kerpiç bir evin bir bölümü yıkıldı. Olayda herhangi bir ölüm veya yaralanma olmadı.
SURLARİÇİNDE EV YIKILDI, CAN KAYBI VE YARALANMA YOK...— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) November 2, 2022
Lefkoşa Surlariçi'nde bu sabah saat 06.30 sıralarında Pençizade Sokak üzerinde bulunan kerpiç bir evin bir bölümü yıkıldı. Olayda herhangi bir ölüm veya yaralanma olmadı. pic.twitter.com/AonMqnxRw6
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