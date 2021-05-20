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Lefkoşa surlar içinde ev yangını

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Lefkoşa surlar içinde ev yangını
Lefkoşa surlar içinde ev yangını

Lefkoşa'da Surlariçinde Şht Hüseyin Tünce Mehmet Salih Sokak üzerindeki kullanılmayan ve içerisinde atık ev eşyalarının bulunduğu evde, muhtemelen çatı üzerinden geçen elektrik hatlarının birbirine teması sonucu atılan kıvılcımların neticesinde yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Yangın sonucu evin üst katında bulunan 3 odanın mertek, kamış ve kiremitleri yanarak zarar gördü.  Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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