Lefkoşa Surlariçi Bölgesi'nde kanalizasyon hattı tamiratı

Lefkoşa Surlariçi Bölgesi, Kadınlar Pazarı (Lokmacı) sokağında, kırılan kanalizasyon hattının tamiratı amacıyla 3 Ekim Pazar gününden, 5 Ekim 2021 Salı gününe kadar onarım çalışması yapılacaktır. Çalışmalar, 3 Ekim Pazar saat 06:00 itibarı ile başlayacak ve yaya trafiğine açık olacak şekilde çalışmalar sürdürülecektir.
Yayaların kazı çalışması süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.
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