Lefkoşa Surlariçi İçin Eylem Planı

Lefkoşa Surlariçi’nin güneyde kalan bölgesinin görüntüsünün iyileştirilmesi, mevcut yapıların yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yeni işletmeler açılması için maddi, şehircilik ve diğer teşvikler verileceği bildirildi.



Fileleftheros’un haberine göre Lefkoşa Surlariçi’ni canlandırma eylem planı kapsamındaki teşvikler şubat ayı sonuna doğru açıklanacak.

Eylem planı, Kıbrıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin Faneromeni’ye taşınmasını, öğrenci yurtlarını, terk edilmiş binaların tadilatı ve halen işlevsel durumda olanların dış görüntülerinin iyileştirilmesini kapsıyor.



Güney Kıbrıs Maliye Bakanı Konstantinos Petridis plan kapsamında ilk aşamada 40 milyon Euro teşvik verileceğini açıkladı.



Bu meblağın 10 milyon Euro’su mesleki faaliyetlerin desteklenmesi, 15 milyon Euro’su öğrenci yurtları oluşturulması, geriye kalan bölümü de mevcut binaların iyileştirilmesi, park yeri oluşturulması vb. için verilecek.