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Lefkoşa Surlariçi’nde 9 aracın dikiz aynalarını kırdı, tutuklandı

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Lefkoşa’da Surlariçi’nde dokuz aracın dikiz aynalarını kıran bir 33 yaşındaki Ü.E. tutuklandı.
Lefkoşa Surlariçi’nde 9 aracın dikiz aynalarını kırdı, tutuklandı

Lefkoşa’da Surlariçi’nde bugün saat 11.00 sıralarında dokuz aracın dikiz aynalarını kıran bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın “kasti hasar” olayıyla ilgili açıklamasına göre, İstanbul Sokak’ta park halinde bulunan dokuz farklı aracın dikiz aynaları henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı, Ü.E. (33) tarafından elleri ve ayaklarıyla vurularak hasara uğratıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasıyla tespit edilen Ü.E. tutuklandı.

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