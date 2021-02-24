Lefkoşa Surlariçi'nde bir cafenin önünde kahve içen 7 gence yasal işlem

Lefkoşa Surlariçi’nde bugün polisin yaptığı denetimlerde bir iş yeri ile 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Lefkoşa Surlariçi’nde bugün polisin yaptığı denetimlerde bir iş yeri ile 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, pandemi önlemleri çerçevesinde kapalı olması gereken bir iş yerinin yasal emre uyulmayarak açıldığını ve faaliyette olduğunu saptayan polis ekipleri bu iş yerinin işletmecisi hakkında yasal işlem başlattı.

Bu arada bu iş yeri önünde toplu olarak oturan 7 genç hakkında sosyal mesafeyi korumadıkları; aynı gençlerden maske takmayan 4’üne ayrıca maske takmamaktan ötürü yasal işlem yapıldı.