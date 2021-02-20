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Lefkoşa Surlariçi’nde ev yangını!

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Lefkoşa’da Surlariçinde Türk Bankası Sokak üzerinde Evkaf İdaresi’ne ait 19 numaralı kullanılmayan boş evde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı
Lefkoşa Surlariçi’nde ev yangını!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 19:40 sıralarında, Lefkoşa’da Surlariçinde Türk Bankası Sokak üzerinde Evkaf İdaresi’ne ait 19 numaralı kullanılmayan boş evde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu ev içerisindeki eski kullanılmayan eşyalar ve çöpler yanarak zarar gördü. Yangın sonucu ayrıca evin çatısı çökerek zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. 

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