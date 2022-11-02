Lefkoşa Surlariçi'nde ev yıkıldı

Bu sabah saat 06.30 sıralarında, Lefkoşa’da Surlariçinde bulunan Pençizade Sokak üzerinde bulunan 25 numaralı kerpiçten mamul evin bir bölümü yıkıldı.

Olayda herhangi bir ölüm veya yaralanma olmazken, yıkılan bina sonucu yol kenarında park halinde bulunan bir araç ile binanın yan tarafında bulunan başka bir binaya ait saçtan mamul garaj ve su deposu hasar gördü.

Gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve yol trafiğe kapatılmıştır. Belediye ekipleri tarafından temizlik çalışmalarına başlandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.