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Lefkoşa Surlariçi'nde Kerpiç Bina Çöktü

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Lefkoşa Surlariçi'nde Kerpiç Bina Çöktü
Lefkoşa Surlariçi'nde Kerpiç Bina Çöktü

Lefkoşa Surlariçi'nde Nuri Efendi Sokak No:14 adresindeki kerpiç binanın bir kısmı bugün öğle saatlerinde çöktü.

Polisin açıklamasına göre, binanın batıya bakan iki katlı yatak odası bölümünün, ayni bahçe içerisinde bulunan 16 numaralı ikametgahın üzerine çökmesi sonucu herhangi bir yaralanma olmadı  Her iki ikametgahta da maddi hasar oluştu.

Bina, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından mühürlendi. Soruşturma devam ediyor.

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