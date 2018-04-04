Lefkoşa Surlariçi'nde "Mahmutpaşa Mahallesi İnisiyatifi" oluşturuldu

Ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik koşullar hemen hemen her alanda birtakım zorlukları da beraberinde getirmektedir. Her yurttaşımızın birebir karşılaştığı ekonomik problemlerin yanında bir de çevre sorunları eklenince hem fiziksel hem de ruhsal anlamda sağlıklı bir günlük hayat geçiremez duruma gelmekteyiz. Günlük gazetelelerimizin ve haberlerin büyük bir kısmını tutan çarpık yapılaşma ve kentleşmenin etkileri tarihi dokumuzun ve kültürümüzün bulunduğu şehir merkezlerinde de kendini gittikçe daha yıkıcı bir şekilde göstermektedir.

Yıllarca terkedildiği iddia edilen ancak varolan sakinleri ile nefes almaya ve yaşamaya devam eden Lefkoşa Surlariçi'nin sakinleri görmezden gelinmekte ve tarihi sokaklar ve evler kimsenin yaşamadığı bir bölgeymiş gibi kabul edilmektedir. Oysa ki şehrin en merkezi sokaklarını en tarihi ve kültürel mekanlarını sahiplenen insanlar olarak bizler varolmasaydık işte o zaman tüm tarihin yıkıntılar içinde kalması kaçınılmaz olacaktı. Bütün bu gerçeklik görmezden gelinerek yani Surlariçi'nde yaşayanlar görmezden gelinerek birtakım yeni uygulamalar ortaya çıkmaktadır.

Konutlarla eğlence mekanları, barlarla evler içiçe geçmekte, Lefkoşa Surlariçi plansız bir değişimin içine atılmaktadır. Son yıllarda Lefkoşa'nın merkezinde Surlariçi'nin farklı farklı bölgelerinde açılan işletmeler izinli veya izinsiz gece geç saatlere kadar ses yükseltici kullanarak müzik yapabilmekte tarihi dokuya bakılmadan bölge sakinleri, emekçiler, yaşlılar ve çocuklar dikkate alınmadan evlerimizde rahat bir akşam geçirmemiz engellenmektedir.

Yapılan çalışmaların belli bir planlama ile olması kaçınılmazdır, açılan işletmelerin çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde izinlerini almaları gerekmektedir, ne çevre halkına ne de tarihi dokuya zarar vermeden bir düzenlemeye gidilmesi şarttır.

Belediye’nin, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin, Çevre Koruma Dairesi’nin, Kaymakamlık’ın, Şehir Planlama Dairesi’nin ve ilgili tüm kurumların bu konulara dikkat etmesini sağlamak adına birlikte hareket etmenin gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Kurum, kuruluş ve dairelerimizin bu konulara olan dikkatini çekmenin zorluklarının farkındayız. Bu zorluklarla daha kolay başetmenin yolu da en başta birlikte örgütlü hareket etmekten geçmektedir. Evlerimizden ve mahallelerimizden başlayarak yaşam alanlarımıza sahip çıkmak artık biziler için çok önemlidir. Tüm bunların gerekliliği ile birlikte hareket etmeye karar verdik.

Tanzimat Sokak, Pencizade Sokak, Kaymakam Sokak, Kanlı Mescit Sokak ve Mahmutpaşa Sokak'tan başlayarak Mahmutpaşa Mahalle İnisiyatifi'ni kurduğumuzu tüm kamuoyuna bildiriyoruz. Bizler hem bölgemizdeki gelişmenin farkındayız ve bunun belli bir düzenle yapılmasını talep ediyoruz hem de mahallemizi ve şehrimizi seviyoruz birarada ve uyum içinde yaşayabilecek koşullar yaratılmasını talep ediyoruz. Lefkoşa Surlariçi çocuklardan yaşlılara her yaştan her kültürden sakinleri ile bir yaşam alanı olarak sağlıklı bir şekilde kültürel ve tarihi varlığını devam ettirebilecektir. Bunun olabilmesi için de her kurum ve kişinin üzerine düşen sorumluluk ve görevlerden kaçmaması gerekmektedir.

Somut taleplerimiz aşağıdaki gibidir:



1. Belli bir planlama olmalı, isteyen istediği konutu alarak veya kiralayarak bar veya disco açamamalı,

2. İşletmeler tarihi dokuya önem vermeli ne görüntüyü ve ne de orjinalliği bozmalı,

3. Tarihi binalar restore edilirken Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Şehir Planlama Dairesi ve Belediye sürekli kontrol etmeli,

4. Tarihi eserlerin yanına yapılan ve yapılacak olan yeni binaların inşaatlarının yarattığı sorunlar elektrik, su ve kanalizasyon bağlantılarının sıkıntıları giderilmeli,

5. Bölgede yaşayan insanların yaşam koşulları ve görüşleri İyi İdare Yasası uyarınca Belediye, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Çevre Koruma Dairesi, Kaymakamlık, Şehir Planlama Dairesi tarafından dikkate alınmalı,

6. Mahalle içerisinde hem çevreye hem tarihi binalara olumsuz etkisi düşünülerek ses yükseltici izinleri verilmemeli,

7. Gelişme ile birlikte park yerlerimize, sokaklarımıza ve evlerimize giriş çıkışımızın sıkıntıları düşünülmeli ve çözülmeli