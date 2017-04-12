Temiz Düşün Çevre Koruma ve Çevre Temizliği Projesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı’nın da bulunduğu Lefkoşa Surları’nda temizlik çalışması yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, surlar üzerindeki yabani otlar temizlenirken, hisar altlarındaki ağaçlar budandı ve refüjlere çiçek ekildi. Hisar üstündeki kaldırımlar ve surların altında yer alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı fidanlığı etrafında da genel temizlik yapıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı da “Temiz Düşün” çerçevesinde KKTC genelinde yürütülecek refüj ve yol kenarı temizlik seferberliğinin birinci etap etkinliğine katılarak Lefkoşa Bölgesi’ndeki beş belediye (Akıncılar Belediyesi, Alayköy Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Gönyeli Belediyesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi) tarafından düzenlenen ve özel sektörün de katkı koyduğu Yonca Kavşağı ile Haspolat Çemberi arasındaki refüj ve yol kenarları temizlenmişti.

Temiz Düşün Projesi kapsamında daha önce de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Değirmenlik ve Akıncılar ilkokullarını ziyaret ederek öğrencilerle birlikte ağaç fidanı dikmişti.

Daha sonra ise, Gönyeli ve Lefkoşa'da çalışmalar yapılarak, Gönyeli'de, örnek çevre uygulamalarının yapıldığı bir kavşak "Temiz Düşün Kavşağı" olarak isimlendirilmiş ve Lefkoşa Türk Belediyesi de Sanayi Bölgesi girişinin ağaçlandırılması amacıyla ilk fidanlar dikmişti.