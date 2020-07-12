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Lefkoşa surlarının temizlik ve koruma çalışmasının birinci etabı tamamlandı

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Lefkoşa surlarının temizlik ve koruma çalışmasının birinci etabı tamamlandı
Lefkoşa surlarının temizlik ve koruma çalışmasının birinci etabı tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Lefkoşa Surlarının temizliği ve koruma çalışmalarının birinci etabı tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın girişimiyle, Lefkoşa Surlarındaki temizlik ve koruma çalışmaları, iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından öncelikle müdahale edilecek eserler listesine alınmıştı.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı, bakım ve idamesi kendi idari sorumluluğunda olmamakla birlikte, ülkemiz ve dünyamız için çok önemli bir kültürel miras olan tarihi Lefkoşa surlarının korunması için hazırlattığı ve hayata geçirdiği bilimsel projeyle, Lefkoşa’nın yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki tarihi surlarındaki çalı, ağaç ve yabani otlar temizlendi, surların 5 bin metrekarelik yüzeyi tarihi değerine uygun görüntüsüne kavuşturuldu” denildi.

İnşasına 1500’lü yıllarda başlanan, uzun yıllardır kapsamlı bir restorasyondan geçmeyen Surların bakım ve restorasyonuna ilişkin kapsamlı proje, Kıbrıslı Türk eş başkanı Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak görev yapan İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi ve UNDP’nin işbirliğiyle yapılan ihale ile sürdürülüyor.

Surların Zahra Burcu’ndan (Mula Tabyası) Girne Kapısı’na kadar olan bölümünde başlatılan çalışmalar çerçevesinde taş yüzeyler temizlendi, çalı ve surlara zarar veren yabani ağaçlar söküldü, ortaya çıkan boşluklar dolgu yapılarak kapatıldı. Yürütülen çalışmalarda yabani bitkilerin yeniden üreyerek tarihi yapıya zarar vermemesi için dünyaca kabul edilen bilimsel yöntemler de uygulandı.

Lefkoşa Surlarının temizliği ve koruma çalışmalarının ikinci etabı, Girne Kapısı’ndan Çağlayan Bölgesi’ndeki Söğütlü Tabyası’na (Filatro Burcu) kadar olan bin 359 metre uzunluğundaki 8 bin 500 metrekarelik alanı kapsıyor.

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