Lefkoşa trafiğine önlem geliyor

LTB, Dereboyu’ndaki trafik sıkışıklığı ve park yeri ihtiyacı konusunda ürettiği çözüm önerilerini Köşklüçiftlik ve Kumsal sakinlerine sundu, onların görüş ve önerilerini aldı

LTB, Dereboyu’ndaki trafik sıkışıklığı ve park yeri ihtiyacı konusunda ürettiği çözüm önerilerini Köşklüçiftlik ve Kumsal sakinlerine sundu, onların görüş ve önerilerini aldı

Öneriler sunuldu, görüşler alındı

Lefkoşa Türk Belediyesi, yurttaşların da görüşlerini alarak hizmet geliştirme prensibini devam ettiriyor. Bu kapsamda Osmanpaşa Caddesi ve Mehmet Akif Caddesi’nde yer alan alışveriş ve eğlence mekanlarının artışı ile oluşan yoğun trafik ve park yeri ihtiyacı konusunda bir dizi çözüm önerisi üreten LTB, bu caddelerin en çok etkilediği Köşklüçiftlik ve Kumsal bölgesi sakinlerinin görüş ve önerilerini almak üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Harmancı slayt eşliğinde konuştu

Şht. Tuncer İlkokulu’nda bulunan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya katılan yurttaşlar ilk olarak LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın slayt gösterimi ile desteklenen konuşmasını dinledi. Başkan Harmancı, demokratik katılıma önem veren bir anlayışları olduğunu, bu sebeple de Dereboyu’nda yer alan trafik sıkışıklığı konusunda ürettikleri çözüm önerilerini önce bölge sakinleri ile paylaşmak istediklerini aktardı.

“Bölge sakinlerinin olumlu olumsuz tüm düşünceleri bizim için önemli”

Detaylı bir inceleme ve araştırmanın ardından bir takım önlemler geliştirdiklerini, bunların uygulanabilir olup olmadığı konusunda çeşitli uzmanlardan aldıkları görüşler yanında, bölgede ikamet eden ve olayın birebir içerisinde bulunan vatandaşların olumlu ve olumsuz tüm düşüncelerini dinlemek istediklerini belirtti ve bu alanda uygulama aşamasına getirdikleri çalışmaları aktardı.

Öneriler LTB Yol ve Trafik Komisyonu’nda değerlendirilecek

Bölgede ikamet eden yurttaşların ilgili konudaki görüş ve önerileri yapılacak ilk Yol ve Trafik Komisyonu toplantısında değerlendirilmek üzere toplantıda hazır bulunan LTB yetkililerince kayıt altına alındı. Görüş ve önerilerin de değerlendirilmesi ile LTB Yol ve Trafik Komisyonu’nda onaylanacak trafik düzenlemesine yönelik çalışma, Belediye Meclisi’nin onayından sonra uygulamaya geçirilebilecek.