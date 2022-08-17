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Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’ndeki grev sürüyor

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Perşembe günü Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’ndeki başlayan grev bugün de sürüyor. KTAMS Başkanı Bengihan yaptığı açıklamada, personel eksikliğinin giderilmesi halinde grevin askıya alınacağını söyledi.
Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’ndeki grev sürüyor

Kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kamu Görevlileri Sendikası (KamuSen) ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası’nın (Vergi-Sen), personel eksikliğinin giderilmemesi nedeniyle başlattığı grev bugün de devam ediyor.

GREV DEVAM EDİYOR

Sendikaların, Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’ndeki grevi sürüyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan TAK’a yaptığı açıklamada, yeterli personel gönderilmemesi nedeniyle grevin bugün de devam ettiğini belirtti.

BENGİHAN: PERSONEL SIKINTISININ GİDERİLECEĞİ SÖYLENDİ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Trafik Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil’in dün kendilerini aradığını ifade eden Bengihan, personel sıkıntısının giderileceğinin söylendiğini kaydetti.

“Şu an öyle bir şey yok” diyen Bengihan, personel eksikliği giderilirse grevi askıya alacaklarını ifade etti.

4 sendika geçen hafta perşembe günü Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’nde başlattıkları grevi dün genişleterek, Lefkoşa yanında Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’nde de greve gitmişti.

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