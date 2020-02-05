Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’nde çocuklara göz taraması yapıldı

Lefkoşa Trenyolu Polikliniğinde yeni alınan göz muayene cihazı ile çocuklara göz taraması yapıldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de hazır bulunduğu taramanın ardından Bakan Pilli basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak temel prensiplerinin mevcut sağlık sisteminin daha ileriye götürmek olduğunu vurgulayan Bakan Pilli, Lefkoşa Polikliniğine alınan son model göz muayenesi aleti ile bir eksikliğin daha giderildiğini kaydetti…

Bakan Pilli, halkın poliklinik hizmetlerinden memnuniyet duyduğunu kaydederek, Lefkoşa polikliniğinin 10 branşta günde yaklaşık 400, yılda ise 75 bin hastaya hizmet verdiğini belirterek, poliklinikteki tüm eksiklikleri gidermek için çalıştıklarını kaydetti.

“Ne söz verdiysek, sözümüzün arkasındayız” diyen Bakan Pilli, “Biz yapacağız değil yaptık diyoruz” dedi.

Bakan Pilli bir vatandaşın sorusu üzerine ise polikliniğe yakın zamanda bir diyetisyen atanacağını da kaydetti.