  • BIST 122.426
  • Altın 298,917
  • Dolar 5,9798
  • Euro 6,5907
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’nde çocuklara göz taraması yapıldı

» »
Lefkoşa Trenyolu Polikliniğinde yeni alınan göz muayene cihazı ile çocuklara göz taraması yapıldı.
Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’nde çocuklara göz taraması yapıldı

Lefkoşa Trenyolu Polikliniğinde yeni alınan göz muayene cihazı ile çocuklara göz taraması yapıldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de hazır bulunduğu taramanın ardından Bakan Pilli basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak temel prensiplerinin mevcut sağlık sisteminin daha ileriye götürmek olduğunu vurgulayan Bakan Pilli, Lefkoşa Polikliniğine alınan son model göz muayenesi aleti ile bir eksikliğin daha giderildiğini kaydetti…

Bakan Pilli, halkın poliklinik hizmetlerinden memnuniyet duyduğunu kaydederek, Lefkoşa polikliniğinin 10 branşta günde yaklaşık 400, yılda ise 75 bin hastaya hizmet verdiğini belirterek, poliklinikteki tüm eksiklikleri gidermek için çalıştıklarını kaydetti.
“Ne söz verdiysek, sözümüzün arkasındayız” diyen Bakan Pilli, “Biz yapacağız değil yaptık diyoruz” dedi.

Bakan Pilli bir vatandaşın sorusu üzerine ise polikliniğe yakın zamanda bir diyetisyen atanacağını da kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahvenin karaciğer yağlanmasını önlediği ortaya çıktı!04 Şubat 2020 Salı 22:40
  • Koronavirüs mü, soğuk algınlığı mı, grip mi?04 Şubat 2020 Salı 19:14
  • Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi çocuk servisinde bir oda yenilendi04 Şubat 2020 Salı 16:42
  • Koronavirüs ile ilgili endişe verici gelişme: İnsan vücudu dışında tespit edildi, eşyalar yoluyla bulaşabilme riski var04 Şubat 2020 Salı 13:11
  • Belçika Ve Malezya'da İlk Koronavirüs Vakaları Görüldü04 Şubat 2020 Salı 13:07
  • Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e yükseldi04 Şubat 2020 Salı 12:02
  • Corona virüsü belirtileri gribe benziyor03 Şubat 2020 Pazartesi 23:29
  • Kan testi ve ultrasonla bile anlaşılmıyor: NASH hastalığına dikkat!03 Şubat 2020 Pazartesi 23:00
  • Coronavirüsünde son durum! Kabus senaryo gerçek oldu: SARS'ı geçti03 Şubat 2020 Pazartesi 22:30
  • ‘Ölümün çaresi’ olarak biliniyordu! İşte her derde deva besin…03 Şubat 2020 Pazartesi 22:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti