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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı’dan yeni yıl öncesi esnaf ziyareti

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, her yıl belli dönemlerinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine Taşkınköy esnafı ile devam ediyor.
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı’dan yeni yıl öncesi esnaf ziyareti

Kemal Ünal Caddesi boyunca yer alan esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Harmancı, beklentileri dinledi, LTB’nin bölgeye yönelik yeni projelerini aktardı. Ziyaretlerde Başkan Harmancı’ya Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu ve beraberindeki belediye yetkilileri eşlik etti. 

 

Başkan Harmancı: Esnafımıza yapılan anketin sonuçları yol haritamıza yansıyacak

Başkan Harmancı, esnafların görüşlerini almakla beraber katılımcılığı ve ortak paydada buluşabilmeyi sağlamak için bölgedeki esnaflara yönelik bir anket yaptırdıklarını belirtti. Başkan Harmancı, muhtarlar ve sivil toplumdan sonra esnaflardan alınan görüşlerin hem demokratik katılımcı bütçe, hem de farklı kesimlerin seslerinin yönetime aktarılması için önemli bir adım olduğunu söyledi.

LTB Başkanı Harmancı, Aralık ayı içerisinde bölge esnafı ile bir araya gelerek ilgili bölge için geliştirdikleri önemli bir projenin sunumunu da gerçekleştireceklerini ve esnafın görüşlerini alacaklarını ifade etti

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