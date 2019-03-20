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Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi 92 iş yerini denetledi

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Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi’nin rutin iş yeri denetimleri kapsamında 11 Mart ile 15 Mart tarihleri arasında 92 iş yeri denetlendi.
Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi 92 iş yerini denetledi

LTB’den yapılan açıklamaya göre, iş yeri izinlerinin geçerliliği, çalışanların sağlık karneleri, iş yeri içerisindeki hijyen koşulları, gıda maddelerinin muhafaza koşulları, dış çevre temizliği ve bu gibi konular kapsamında yapılan denetimler sonucunda, Urfalı Şahin Bey Konağı Restoran isimli işletmeye sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması, gayrı sıhhi ortam ve çevre kirliliği nedeniyle Belediyeler Yasası gereği para cezası kesildi. Ayrıca 3 iş yerine de eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: “12 Restoran, 5 Kafe, 6  Bar, 4 Pasta üretim yeri, 1 Gıda Üretim Yeri, 1 Baharat Satış Yeri, 2 Meyhane, 19  Kuaför, Güzellik Salonu ve Berber Salonu,  15  Market, 4 OffLicence, 3 Gıda Deposu, 3 Dernek ve Kulüp Lokali, 1 Çamaşırhane, 3 Spor Salonu,  1 Kahvehane, 5 Pansiyon, 4 Oto Galeri,  1 Düğün Salonu, 1 Hotel, 1 Gazino”

DAMACANA SU ANALİZLERİ YAPILDI

3 Mart ile 5 Mart tarihleri arasında 18 ayrı damacana sudan alınan numunelerde yapılan analizler sonucunda suların tümünün Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasasına göre uygun olduğu tespit edildi.

Numune alınan sular: 19 litrelik Ulutaş Su, AquaFresh Su, Icy Su, Lilak Su, Yeşilırmak Su, Şekerci Su, Cemer Su, Asya Su, Evsu, Hediyem Su, Trodos Su, Aspak Su, Amber Su, Mavi Su, Buzlat Su, Kardağ Su, Köysu 8 lt cam şişe, Hediyem Su Tek Kullanımlık 15 lt.

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