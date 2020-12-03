Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Yenişehir’de LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi Binası içerisinde hizmet verecek LTB Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi’nde, öncelikli olarak okula gidemeyen özel gereksinimli bireylere, ulaşım, psikolojik destek, berber – kuaför hizmetleri sağlanacak.

LTB Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi’nde ayrıca müzik, tiyatro-drama, dans, sanat, bilgisayar ve evcil hayvan bakımı gibi eğitimler ve aktiviteler sunulacak. Zaman içerisinde engelli bireylerin çalıştıracağı bir kafenin de merkeze dahil edilmesi planlanıyor.

LTB Engellemeyen Birimi üyelerinin ve sivil toplum örgüt temsilcilerinin katıldığı törende sırasıyla Birim Sorumlusu Ali Ecesoy ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı birer konuşma yaptı.

Birimin bugüne kadar gerçekleştirdiği etkinliklerin yer aldığı sinevizyon gösterisinin ardından Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi tanıtıldı.



HARMANCI



LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belediye başkanı olmadan önce bu alanda neler yapılabileceğine kafa yorduklarını belirterek, göreve gelmesiyle kısıtlı olanaklarla iyi bir odak noktası yaratmak amacıyla adım attıklarını söyledi.

İlk olarak engelsiz şehir komisyonunu kurduklarını ve engelsiz Lefkoşa Birimiyle birlikte belediyenin tüm alanlarında engelsiz yaşamı yaymaya çalıştıklarını belirten Harmancı, ulaşım dolaşım ve sosyal yaşama katılım noktasında neler yapabileceklerini belirlediklerini ve doğru kaynakları doğru yerde ve zamanda kullanarak başardıklarını anlattı.

Bozuk bir araçla başladıkları projede, şuan 3 araçla 120 üzerinde özel gereksinimli bireye ulaşım hizmet verdiklerini belirten Harmancı, “Söylerken çok basit gelen bu konunun aileler için ne kadar anlamlı olduğunu biz biliyoruz” dedi.

Harmancı, proje kapsamında özel gereksinimli bireylerin her türlü şahsi ihtiyacını da karşılamaya çalıştıklarını ifade ederek, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’yle 5 kişiye 4 yıllık burs imkanı sağlayan bir protokol imzaladıklarını da vurguladı.

LTB’de çalışan 30 kişiye işaret dili eğitimi verildiğini, çeşitli kurslar ve eğitimler düzenlediklerini ve 2 yıl üst üste düzenledikleri atletizmin katkılarını sıralayan Harmancı, bu yıl düzenleyemeseler de gelenekselleşen sanat gecesine katkı koyanlara da teşekkür etti.

Harmancı, belediyenin gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetlere örnekler vererek, akülü araçları şarj etme imkanı sağlayan ekipmanların da surlar içinde hizmete girdiğini söyledi. Harmancı konuşmasının sonunda , “Davetli olmamasına rağmen aramızda olan Çalışma eski Bakanı Zeki Çeler’e de teşekkür ederiz” dedi.



ECESOY



LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi şube amiri Ali Ecesoy, 2015 yıllından beri hizmet veren birim ağını genişletmek için çeşitli çalışmalar yapıp farklı aktivitiler düzenlediklerini belirterek “Bu merkezin açılışını da 3 Aralık Engelliler gününde yapmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi’nin hizmete girmesi için çok yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek katkı koyan herkese teşekkür etti.