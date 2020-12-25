Lefkoşa Türk Belediyesi'nde yapılan testler negatif

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, belediyede yapılan PCR testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Mehmet Harmancı, bugün Sağlık Bakanlığı tarafından Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gerçekleştirilen rastgele PCR test taramasında kendisi de dahil olmak üzere 168 kişinin test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.

Harmancı, Sağlık Bakanlığına ve ekiplerine teşekkür etti.

Harmancı'nın paylaşımında, "Bugün Sağlık Bakanlığı tarafından belediyemizde gerçekleştirilen rastgele PCR test taramasında ben dahil 168 çalışma arkadaşımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Bu vesile ile test için organize olan Sağlık Bakanlığına ve ekiplerine teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.