  • BIST 90.590
  • Altın 245,144
  • Dolar 5,8344
  • Euro 6,5125
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Lefkoşa Türk ve Rum Belediyelerinden iki toplumlu etkinlik

» »
Lefkoşa Türk ve Rum Belediyelerinden iki toplumlu etkinlik
Lefkoşa Türk ve Rum Belediyelerinden iki toplumlu etkinlik

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Güney Lefkoşa Belediyesi meclis üyelerinin oluşturduğu iki toplumlu Nicosians grubu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle Taksim Sahası’nda iki toplumlu etkinlik gerçekleştirdi. 

LTB tarfından yapılan yazlılı açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Costantinos Yorgacis himayelerinde gerçekleştirilen etkinliğe UNFICYP da destek verdi.

Geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra atölye çalışmaları ile kareoke, canlı müzik  yüz boyama ve sportif aktivitelerin düzenlendiği iki toplumlu etkinlik yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Etkinlikte Lefkoşa Belediye Orkestrası ile LTB Gençlik Meclisi Orkestrasıda sahne aldı.LTB Başkanı Mehmet Harmancıda etkinliğe katılarak çocuklar ile oyunlar oynadı.lefkosa’nin-cocuklari-ortak-etkinlikte-eglendi-(2).jpglefkosa’nin-cocuklari-ortak-etkinlikte-eglendi-(5).jpglefkosa’nin-cocuklari-ortak-etkinlikte-eglendi-(6).jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda finale kalan projeler değerlendirildi01 Haziran 2019 Cumartesi 15:01
  • LTB ücretsiz İngilizce kursları yıl sonu müsameresi Atatürk İlkokulu’nda gerçekleşti01 Haziran 2019 Cumartesi 14:57
  • Tatar: Türk ordusu adadan çekilse gerçek anlamda çatışma doğabilir, Türkiye barışın teminatıdır01 Haziran 2019 Cumartesi 14:50
  • KITOB: “Ramazan Bayramı’nda otellerin ortalama doluluk oranı yüzde 69 civarında”01 Haziran 2019 Cumartesi 14:21
  • Meclis Başkanı Uluçay, İslam İşbirliği Teşkilatı zirve toplantısına katıldı01 Haziran 2019 Cumartesi 14:19
  • Tatar: “İki devletli çözüm modelinin gündeme gelmesi için gereken çabayı ortaya koyacağız”01 Haziran 2019 Cumartesi 14:16
  • Yok artık dedirtiyorlar!..01 Haziran 2019 Cumartesi 13:47
  • Dünyadaki her çocuğun sağlıklı, yeterli beslenme, barınma, eğitim, dinlenme, tıbbi bakım, oyun oynama gibi hakları var01 Haziran 2019 Cumartesi 13:36
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC’ye gelen rallicileri ağırladı01 Haziran 2019 Cumartesi 13:33
  • “EŞYANIN RUHU” Yekpare Geniş Bir An Adlı seramik sergisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından açıldı01 Haziran 2019 Cumartesi 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti