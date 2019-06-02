Lefkoşa Türk ve Rum Belediyelerinden iki toplumlu etkinlik

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Güney Lefkoşa Belediyesi meclis üyelerinin oluşturduğu iki toplumlu Nicosians grubu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle Taksim Sahası’nda iki toplumlu etkinlik gerçekleştirdi.

LTB tarfından yapılan yazlılı açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Costantinos Yorgacis himayelerinde gerçekleştirilen etkinliğe UNFICYP da destek verdi.

Geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra atölye çalışmaları ile kareoke, canlı müzik yüz boyama ve sportif aktivitelerin düzenlendiği iki toplumlu etkinlik yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Etkinlikte Lefkoşa Belediye Orkestrası ile LTB Gençlik Meclisi Orkestrasıda sahne aldı.LTB Başkanı Mehmet Harmancıda etkinliğe katılarak çocuklar ile oyunlar oynadı.