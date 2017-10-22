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Lefkoşa Turkcell ile Koşuyor Maratonu’nun sonuçları açıklandı

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Lefkoşa Turkcell ile Koşuyor Maratonu’nun sonuçları açıklandı
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) organize ettiği ve SOS Çocuk Köyü yararına düzenlenen Lefkoşa Turkcell ile Koşuyor Maratonu’nda dereceye girenler açıklandı.

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından açıklanan sonuçları LTB de duyurdu.

Maratonun tamamlanmasının ardından genel klasmanda dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışta yaş kategorilerine göre dereceye girenlere ödülleri yarın saat 19.30’da Bedesten’de düzenlenecek etkinlikte verilecek.

8 KM ERKEKLER GENEL KLASMAN SONUÇLARI                                 

1.Hakan Tazegül                0:25.54

2.Ahmet Tek                       0:27.47

Dangu Haile Tessema       0:28.10

8 KM KADINLAR GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1.Mine Devrim                    0:36.17

2. Emine Uluçay                0:36.59

3.Ayşa Küçükakça             0:38.24

8 Km Kadınlar 18-29 Yaş

1.Mine Devrim                   0:36.17

2.Emine Uluçay                  0:36.59

3.Ayşa Küçükakça            0:38.24

8 Km Kadınlar 30-39 Yaş

1.Nilüfer Türksoy               0:39.16

2.Melda Ünal                      0:39.54

3.Çağrı Arslan                     0:41.51

8 Km Kadınlar / 40-49 Yaş

1.Yonca Ö. Gürşan               0:42.33

2.Feriha A. Yorulmaz          0:48.01

3.Habibe Muhtaroğlu          0:50.02

8 Km Kadınlar 50 Yaş Üzeri

1.Kadriye Debreli                0:44.31

2.Güler Şahin                       0:50.15

3. Pembe Abohorlu            0:51.37

8 Km Erkekler 18-29 Yaş

1.Ahmet Tek                       0:27.47

2.Dangu H.Tessema          0:28.10

3.Esat Bozbay                    0:29.33

8 Km Erkekler 30-39 Yaş

1.Hakan Tazegül                0:25.54

2.Ali Korkmaz                     0:28.43

3.Serkan Katırcı                 0:31.34

8 Km Erkekler 40-49 Yaş

1. Tümer Debreli                 0:28.35

2.Ersoy Çetinkaya             0:30.22

3.Kemal Bostancıoğlu       0:35.44

8 Km Erkekler 50 Yaş üzeri

1.Hüseyin Halitoğlu           0:32.58

2. Mehmet İneci                 0:33.15

3.Mustafa Tekakpınar      0:36.38

21 KM ERKEKLER GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1.Aytekin Sanin                  1:14.21

2.Ahmet Bayram               1:15.05

3.Yusuf Gökalp                  1:15.48

21 KM KADINLAR GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1.Sevim Yıldız                    2:03.53

2. Fezile Işık                        2:06.29

3.Simge Tarkuç                   2:14.23  

21 Km Erkekler 18-29 Yaş

1.Yusuf Gökalp                  1:15.48

2.Utku Meriç                       1:47.46

3.Mehmet Kesinbıçak       1:49.43

21 km Erkekler 30-39 Yaş

1.Aytekin Sanin                  1:14.21

2.Hüseyin Öngün                1:27.53

3.Sungu Macit Yeşilada    1:29.51

21 Km Erkekler 40-49 Yaş

1.Ahmet Bayram                1:15.05

2.Cemal İneci                      1:17.10

3.Osman Atakan                  1:27.16

21 Km Erkekler 50 Yaş üzeri

1.Aziz Limasollu                 1:41.01

2.Bekir Moda                      1:41.39

3.İlkay İstillozlu                  2:04.18

21 Km Kadınlar 30-39 Yaş

1.Sevim Yıldız                    2:03.53

2.Simge Targuç                   2:14.23

21 Km Kadınlar 40-49 Yaş

1.Fezile Işık                         2:06.29

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