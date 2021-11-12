  • BIST 1.636,860
  • Altın 590,70
  • Dolar 9,9234
  • Euro 11,3627
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Lefkoşa ve Beyarmudu'nda Son Durak Operasyonu

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Lefkoşa ve Beyarmudu'nda Son Durak Operasyonu

11.11.2021 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen opersyon sonucu; T.B.N.D.(E-26) ve                     A.D.M.(K-26)’nin tasarufflarında satışa hazır vaziyette yaklaşık 56 gram ağırlığında hintkeneviri (Skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 12.020 Türk Lirası, 660 Dolar ve 70 Euro nakit para ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

narkotik---lefkosa---paket-operasyonu.jpg

2.              11.11.2021 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Beyarmudu’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekştirilen operasyon sonucu; C.P.(E-19) ve E.G.(E-19)’nin tasarruflarında yaklaşık 390 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsızlık Yolu: Yapılan Öneriyle Karma Oy Siteminin Kaldırılması Anayasa’ya Aykırıdır!12 Kasım 2021 Cuma 13:16
  • Beni Bellard Ishimwe aranıyor12 Kasım 2021 Cuma 13:15
  • Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Gazimağusa Belediyesi’nde grev başlattı12 Kasım 2021 Cuma 13:11
  • Meslek Edindirme Kurslarıyla İlgili Çalışma Başlatıldı12 Kasım 2021 Cuma 13:07
  • Karakum Anaokulu’nda 2 öğrenci pozitif, okul kapatıldı!12 Kasım 2021 Cuma 13:06
  • Felçli farelerin 4 hafta içinde yeniden yürümeleri sağlandı12 Kasım 2021 Cuma 13:01
  • GMB'de grev devam ediyor! Maaş ve Mesailer Ödenene Kadar Grev Devam Edecek12 Kasım 2021 Cuma 12:52
  • Güzelyurt Belediyesine flaş aday12 Kasım 2021 Cuma 12:26
  • Haziran 2021’e ait ek mesailer ödendi12 Kasım 2021 Cuma 12:22
  • Bakanlıklara bağlı daireler, Resmi Gazete’de yayımlandı12 Kasım 2021 Cuma 12:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti