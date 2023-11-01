  • BIST 7559
  • Altın 1801.875
  • Dolar 28.3143
  • Euro 29.9479
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGazze insani felaket eşiğinde: Elektrik, su, ilaç, yemek yok

Lefkoşa ve Boğaz bölgesinde bugün dönüşümlü elektrik kesintisi olacak

» »
Lefkoşa ve Boğaz'da bazı bölgelerde bugün dönüşümlü yarım saatlik elektrik kesintileri yapılacak.
Lefkoşa ve Boğaz bölgesinde bugün dönüşümlü elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Lefkoşa ve Boğaz'da bazı bölgelerde bugün dönüşümlü elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

“K.T Müteahhitler Birliği binası, YarPlus civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve İçişleri Bakanlığı civarı ile Göçmenköy Trafik Işıkları bölgesi, Şht Mustafa Ruso Caddesi civarı, Devlet Laboratuvarı, Öztek Sitesi, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi ve Civarı, BRTK, Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi, Veteriner Dairesi ile civarları ve Hamitköy Anıttepe Bölgesi, Gönyeli’nin bir bölümü, Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy bölgesi, Lefkoşa Fuar Alanı ve civarı, Gönyeli Çemberi civarı, Göçmenköy bölgesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve civarı, Ortaköy Lemar bölgesi ve civarı, Atatürk Spor Kompleksi, Merkezi Cezaevi, Sanayi Bölgesi’nde Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği, Taşkınköy Sosyal Konutları, Şht. Ecvet Yusuf Caddesi ve civarı ve Lefkoşa Sanayi bölgesinin bir bölümü, eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arası bölge, eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Mülk Sitesi arası bölge, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis açıkladı... Kayıp çocuklarla ilgili yeni gelişme31 Ekim 2023 Salı 16:51
  • Maliye Bakanlığı açıkladı... O ödemeler yapıldı31 Ekim 2023 Salı 16:42
  • Rogers'dan hükümete: Toplu taşıma ile ilgili herhangi bir vizyonunuz var mı?31 Ekim 2023 Salı 16:05
  • Burak Maviş'ten Çavuşoğlu'na: Koltuktan feragat edin, eğitimin önünü açın31 Ekim 2023 Salı 15:52
  • Arıklı: Meydana gelen kazaların yüzde 88.97'si sürücü hatası31 Ekim 2023 Salı 15:50
  • Bakanlık açıkladı... HIV virüsü taşıyan kişiye çalışma izni verildi mi?31 Ekim 2023 Salı 15:49
  • Maliye Bakanı Berova açıkladı... KKTC’nin 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi 78 milyar 712 milyon TL31 Ekim 2023 Salı 15:47
  • Ev değil, uyuşturucu yuvası... Teminatla serbest kaldılar...31 Ekim 2023 Salı 15:46
  • Ünal Üstel: Tarihi Sorumluluk Üstlendik, Cesur Adımlar Attık31 Ekim 2023 Salı 15:12
  • CTP ve AKEL görüştü..."Federal çözüm konusunda daha cesur adımlar atılacak"31 Ekim 2023 Salı 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti