Lefkoşa ve Boğaziçi'nde Elektrik Kaynaklı Yangınlar: Araçlar ve Tavuk Kümesi Zarar Gördü

Lefkoşa'da bir araç, Boğaziçi'nde ise bir tavuk kümesi elektrik kısa devresi nedeniyle yandı. İtfaiye ekipleri yangınları söndürürken, soruşturmalar sürüyor

24 Şubat 2025 tarihinde Kıbrıs’ta iki ayrı yangın olayı yaşandı. İlk olay, saat 09:30 sıralarında Lefkoşa’da, Alpay Kelami Sokak üzerinde meydana geldi. Omayma Ouhtit’in kullandığı HF 400 plakalı sedan araç, seyir halindeyken muhtemelen ön göğüs bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aynı gün saat 19:30’da ise Boğaziçi köyünde başka bir yangın meydana geldi. Bir şahsa ait ikametgahın avlusunda, uzatma kablosuyla tavuk kümesine çekilen elektrik hattının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, avludaki 30 adet çeşitli marka araç kapısı, bir adet yarım araç ve tavuk kümesi zarar gördü. Kümes içinde bulunan 250 adet iki aylık yumurta tavuğu da telef oldu. Bu olayla ilgili soruşturma da sürüyor.