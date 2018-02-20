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Lefkoşa ve Bostancı'da "ani ve gayri tabii ölüm"

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Lefkoşa ve Bostancı'da "ani ve gayri tabii ölüm"
Lefkoşa ve Bostancı'da "ani ve gayri tabii ölüm"

 1.    19.02.2018 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Kemal SERDENGEÇTİ (E-62), kalmakta olduğu ikametgâhında rahatsızlanarak ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 06:00’da yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.


2.   19.02.2018 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Bostancı’da sakin Ayşe URUK (K-58), rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 20:40’da yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir

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