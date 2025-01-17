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Lefkoşa ve Çayırova'da araç yangını...

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Lefkoşa'da ve Çayırova'da iki ayrı araç yangını meydana geldi.
Lefkoşa ve Çayırova'da araç yangını...

16.01.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa-Dikmen Anayolu üzerinde, Olgu KOZE (E-33) kullanımındaki KF 920 plakalı araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının  kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu, konu  araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümü yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Araç kullanılmaz hale geldi... 

17.01.2025 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Çayırova-Mehmetçik Anayolu üzerinde seyir halinde bulunan Mehmet YÜKSEK’in yönetimindeki HD 351 plakalı van araçta, akü kablolarının kısa devre yapması sonucu, konu araçta yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir

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