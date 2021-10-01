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“Lefkoşa ve Çevresindeki Kıbrıs’ın Dini Mirası” yayınının tanıtım etkinliği Chateau Status’te yapılacak

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Güney Lefkoşa Belediyesini temsilen Constantinos Yiorkiadjis'in de katılacağı etkinlikte, “Lefkoşa ve Çevresindeki Kıbrıs’ın Dini Mirası” yayınının ve web sitesinin tanıtımı yapılacak.
“Lefkoşa ve Çevresindeki Kıbrıs’ın Dini Mirası” yayınının tanıtım etkinliği Chateau Status’te yapılacak

Alman vakfı Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kıbrıs Ofisi’nin, İsveç Büyükelçiliği himayesindeki Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi (RTCYPP) ile iş birliğinde “Lefkoşa ve Çevresindeki Kıbrıs’ın Dini Mirası” yayınının tanıtım etkinliği 6 Ekim Çarşamba günü ara bölgede bulunan Chateau Status’te yapılacak.

Friedrich-Ebert-Stiftung’den Prof. Dr. Hubert Faustmann, RTCYPP’den Salpy Eskidjian, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Güney Lefkoşa Belediyesini temsilen Constantinos Yiorkiadjis katılacağı etkinlikte, “Lefkoşa ve Çevresindeki Kıbrıs’ın Dini Mirası” yayınının ve web sitesinin tanıtımı yapılacak.

Friedrich-Ebert-Stiftung ve Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, “Lefkoşa ve Çevresindeki Kıbrıs’ın Dini Mirası” projesi, FES ile RTCYPP’in iş birliğinde, 2 Ağustos’ta resmi olarak hizmete giren, Kıbrıs’taki tüm dini yerlere ilişkin interaktif web sitesi oluşturulmasına yönelik süregelen çabaların bir parçasını oluşturuyor.

Açıklamada, “Süregelen Kıbrıs sorununun yoğun bir şekilde tarih ve siyasi bilimler alanında yoğun bir şekilde incelenmiş olduğuna, ancak Kıbrıs’ın Hristiyan ve Müslüman dini mirasının sosyo-politiği ve toplumlararası çatışma ve adanın bölünmesi sonrasındaki etkileri konusunda bilimsel bir eksiklik bulunduğuna” işaret edildi.

Açıklamada, tanıtımın etkinliğinin, “Lefkoşa’nın ve çevresindeki dini mirasına, daha spesifik olarak Kıbrıs’ın bölünmüş şehirdeki metruk ya da dönüştürülmüş ibadet yerlerine atfedildiği” kaydedildi. Yayının; Hristiyan ve Müslüman ibadet yerleri yanı sıra, iki toplumun mezarlıkları ile diğer inançlara ait yerlere ilişkin bilgileri kapsadığı da belirtildi.

Tanıtım etkinliği, Friedrich-Ebert-Stiftung Kıbrıs Ofisinden Prof. Dr. Hubert Faustmann, RTCYPP’den Salpy Eskidjian, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Güney Lefkoşa Belediyesini temsilen Constantinos Yiorkiadjis’in açılış konuşmaları ile saat 18.00’da başlayacak. Siyasi Bilimci ve Dini Kültür Uzmanı Dr. Thorsten Kruse tarafından yayının ve web sitesinin tanıtımının yapılmasının ardından soru ve cevap bölümüne geçilecek. Etkinlik, saat 20.30’da resepsiyon ile sona erecek.

Etkinliğe katılmak isteyenlerin geçerli aşı sertifikalarını göstermesinin gerekli olduğu belirtildi.

“Kıbrıs’ın Dini Mirası” web sitesine https://www.cyreligiousheritage.org/map adresinden ulaşılabiliyor.

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