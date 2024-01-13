  • BIST 7986.47
  • Altın 1979.794
  • Dolar 30.0965
  • Euro 32.951
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAGüney Afrika'nın Lahey'de açtığı ‘soykırım’ davasında ikinci gün: İsrail sözlü savunma yapıyor

Lefkoşa ve Edremit'te Aynı Günde Meydana Gelen Trafik Kazaları

» »
Lefkoşa ve Edremit'te Alkol Tesiriyle Trafik Kazaları
Lefkoşa ve Edremit'te Aynı Günde Meydana Gelen Trafik Kazaları

Lefkoşa'da Alkol Tesiriyle Meydana Gelen Trafik Kazası ve Edremit'te Motosiklet Kazaası Detayları

  1. 12 Ocak 2024 tarihinde, saat 23:50 sıralarında Lefkoşa'da Özker Özgür Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, İsmail ARSLANCA (E-33), yönetimindeki RJ 073 plakalı kamyonetle doğu istikametine seyir halindeyken 95 miligram alkollü içki tesiri altında, Kampanya Market önlerinde karşı şeride geçmeye çalışırken Fred Ukeme JOHN (E-33) yönetimindeki KY 301 plakalı salon araçla çarpıştı. Kaza sonucunda yaralanan olmazken, soruşturma devam ediyor.

  2. 12 Ocak 2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında Edremit'te Şehit Süleyman Recep Sokak'ta yaşanan motosiklet kazasında, Sercan ÇILĞIN (E-32) yönetimindeki VB 906 plakalı motosikletle güney istikametine seyir halinde olan Irshad AHMAD (E-27), dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip sol yan kısmı üzerine devrilerek düştü. Kaza sonucu yaralanan motosikletteki yolcu Youssef MEFTAH (E-22), sol ayağında kırık teşhisiyle Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde tedavi gördü. Soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de İkamet İzinsiz 5 Kişi Tutuklandı13 Ocak 2024 Cumartesi 10:52
  • Yaklaşık 20,000 Ukraynalı Kıbrıs'a sığındı13 Ocak 2024 Cumartesi 10:08
  • Lefkoşa ve Edremit’te trafik kazası: 1 kişi yaralandı13 Ocak 2024 Cumartesi 10:07
  • Trodos beyaza büründü12 Ocak 2024 Cuma 18:04
  • Yusuf Alkım'ın Türkiye'ye girişine izin verilmedi ve göz altına alındı!12 Ocak 2024 Cuma 18:00
  • Ünal Üstel: Cevdet Yılmaz ile yeni protokolü görüştük12 Ocak 2024 Cuma 16:49
  • Atan’dan vergi oranları ve matrahlarıyla ilgili açıklama…12 Ocak 2024 Cuma 16:25
  • Kuzey Kıbrıs destinasyonu Hollanda pazarında tanıtılıyor12 Ocak 2024 Cuma 16:15
  • Hafta boyunca fırtına bekleniyor, 3 gün de yağmur var!12 Ocak 2024 Cuma 15:47
  • SON DAKİKA... Asgari Ücret belirlendi!12 Ocak 2024 Cuma 15:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti