Lefkoşa ve Edremit'te Aynı Günde Meydana Gelen Trafik Kazaları

Lefkoşa'da Alkol Tesiriyle Meydana Gelen Trafik Kazası ve Edremit'te Motosiklet Kazaası Detayları
12 Ocak 2024 tarihinde, saat 23:50 sıralarında Lefkoşa'da Özker Özgür Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, İsmail ARSLANCA (E-33), yönetimindeki RJ 073 plakalı kamyonetle doğu istikametine seyir halindeyken 95 miligram alkollü içki tesiri altında, Kampanya Market önlerinde karşı şeride geçmeye çalışırken Fred Ukeme JOHN (E-33) yönetimindeki KY 301 plakalı salon araçla çarpıştı. Kaza sonucunda yaralanan olmazken, soruşturma devam ediyor.
12 Ocak 2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında Edremit'te Şehit Süleyman Recep Sokak'ta yaşanan motosiklet kazasında, Sercan ÇILĞIN (E-32) yönetimindeki VB 906 plakalı motosikletle güney istikametine seyir halinde olan Irshad AHMAD (E-27), dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip sol yan kısmı üzerine devrilerek düştü. Kaza sonucu yaralanan motosikletteki yolcu Youssef MEFTAH (E-22), sol ayağında kırık teşhisiyle Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde tedavi gördü. Soruşturma devam ediyor.
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