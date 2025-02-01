Lefkoşa ve Ercan Havalimanı’nda Uyuşturucu Operasyonu

Polis ekipleri tarafından Lefkoşa’da bir araçta ve Ercan Havalimanı’nda yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi, iki kişi tutuklandı

31 Ocak 2025 tarihinde Lefkoşa ve Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da saat 17.00 sıralarında Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde trafik polisleri tarafından durdurulan bir araçta yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Y.S.’nin şüpheli hareketleri üzerine arama yapıldı. Araç içinde yapılan kontrolde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen bir adet ucu yanık sigara bulunurken, şahsın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aynı gün saat 21.00’de, Ercan Havalimanı’na KKTC’ye giriş yapan 28 yaşındaki İ.Ü.’ye ait valize narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen bir sigara izmariti bulundu.

Her iki şüpheli de polis tarafından tutuklanırken, olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor