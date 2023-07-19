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Lefkoşa ve Gazimağusa’da bugün elektrik kesintisi yapılacak

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Lefkoşa ve Gazimağusa’da bugün elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Lefkoşa ve Gazimağusa’da bugün elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Lefkoşa ve Gazimağusa’da bugün elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, Lefkoşa'da bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-11.00 saatleri arasında Haspolat Kirli Sanayi bölgesinde bulunan Adem Kaner ve Califorian Restorant bölgesine elektrik verilemeyecek.

Gazimağusa’da ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında bazı bölgelerde elektrik kesilecek.

Elektrik verilemeyecek bölgeler şunlardır: 

Sosyal Konutlar, Kali Land, Yeni Lefkoşa Çemberi Bölgesi, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastahanesi, Adakent Üniversitesi ve bölgesi, Kapalı Spor Salonu, Califorian Restoran Arkası, Yeni Şehir Bölgesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi(kuzey ve güney kampüsü), Telefon Dairesi, Sulu Çemberden Atatürk Çemberine kadar olan salamis yolu, Apartman tipi sosyal konutları, Atatürk Çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Elektrik Kurumu, Otobüs Terminali, Eski Lemar Bölgesi, Bölgede bulunan Levent ve Hacıali Apartmanları, Polis Müdürlüğü, Mağusa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Çocuk Parkı Bölgesi, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve karşısı,Baykal bölgesinin bir kısmı ve İtimat ve bölgesi, Sulu Çember, Önder AVM, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu Bölgesi, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü, Fazıl Polat Paşa cami ve bölgesi, Mesan Apartmanları."

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