Lefkoşa ve Gazimağusa’da Silah Operasyonları: İki Şahıs Tutuklandı

Lefkoşa ve Gazimağusa'da gerçekleştirilen operasyonlarda, iki ayrı şahsın araçlarında tabanca ve mermi ele geçirildi. Zanlılar tutuklanarak soruşturma başlatıldı.

13 Ağustos 2024 tarihinde, saat 18:30 sıralarında Lefkoşa’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından A.Ö.O. (36) isimli şahsın kullandığı motosiklette yapılan aramada, 9 mm çapında bir tabanca ve 4 adet canlı mermi ele geçirildi. Silah ve mermiler emare olarak alınırken, A.Ö.O. tutuklandı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14 Ağustos 2024 tarihinde, saat 00:45'te Gazimağusa’da Atalay Sokak'ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri şüpheli olarak görülen B.A. (39) isimli şahsın aracında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, 7.65 mm çapında bir tabanca, tabancaya ait bir şarjör ve 6 adet canlı mermi ele geçirildi. B.A. tutuklanarak soruşturma başlatıldı