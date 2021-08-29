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Lefkoşa ve Gazimağusa’da törenler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

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Lefkoşa ve Gazimağusa’da törenler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Lefkoşa ve Gazimağusa’da törenler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

30 Ağustos Zafer Bayramı tören programı nedeniyle yarın Lefkoşa ve Gazimağusa’da tören saatleri içerisinde bazı yollar trafik akışına kapatılacak.

Lefkoşa’da, saat 07.30’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Alpet-Altınbaş Petrol istasyonu arasında kalan yol trafik akışına kapatılacak.

Gazimağusa’da ise saat 15.00’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar, İsmet İnönü Bulvarının, DAÜ Çemberi ile Sulu Çemberi arasında kalan kısmı ile Baykal çemberi trafik akışına kapatılacak. Polis, trafik akışının alternatif yollardan yapılabileceğini duyurdu. 

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