Lefkoşa ve Gazimağusa’da uyuşturucu

Lefkoşa ve Gazimağusa’da polis tarafından yapılan aramada üzerlerinde ve ikametgahlarında uyuşturucu bulunan 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Lefkoşa’da A.R.K.’nin (E-19) ikametgahında ve üzerinde polis tarafından yapılan aramada, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kırıcı, yaklaşık 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 2 adet hassas terazi bulunarak, emare olarak alındı. Adı edilen tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da ise dün C.S.’nin (E-30) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında içerisinde sentetik cannabioid türü uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara izmariti, içerisinde sentetik cannabioid türü uyuşturucu olduğuna inanılan içilmiş sarma sigara izmariti bulundu.

Adı edilen ve meselede bağlantısı görülen U.Ö. (E-27) tutuklanırken, U.Ö’nün üzerinde yapılan aramada da yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabioid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Soruşturma devam ediyor.