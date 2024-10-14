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Lefkoşa ve Girne bölgesinde 6 saatlik elektrik kesintisi

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Lefkoşa ile Girne bölgesindeki bazı yerlerde bugün yaklaşık 6 saatlik elektrik kesintileri yapılacağını bildirdi.
Lefkoşa ve Girne bölgesinde 6 saatlik elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Lefkoşa ile Girne bölgesindeki bazı yerlerde bugün yaklaşık 6 saatlik elektrik kesintileri yapılacağını bildirdi.

Kurumdan verilen bilgiye göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak yıllık bakım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek yerler şöyle:

“Boğazköy köy içi bölgesi, Lefkoşa – Girne ana yolu Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su bölgesi, St. Hilarion bölgesi, GKK Karargahı bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen su kuyuları bölgesi, Yukarı Dikmen ağıllar bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge ve Fikret Kürşat arsaları civarı, Dikmen köy içi ve Dikmen kırsal kesim arsaları bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları bölgesi, Oray Sitesi ile Boğaz Karakolu arasında kalan kısım, Emaş bölgesi, Kömürcü, Dağyolu ve Pınarbaşı, Gürpınar ve Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt ana yolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı bölgesi, Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyi.”

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi ve verilen rahatsızlıktan dolayı özür dilendi.

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