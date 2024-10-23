Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Daireleri'nde tam gün greve gidiliyor!

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, sendikanın hükümete yaptığı tüm uyarılara rağmen, istihdam sıkıntısının artarak devam ettiğini belirterek, "Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Daireleri'nde tam gün grev olacak" dedi.

Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Daireleri, 24 Ekim 2024 Perşembe günü tam gün greve gidiyor.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, yaptığı açıklamada, sendikanın hükümete yaptığı tüm uyarılara rağmen, istihdam sıkıntısının artarak devam ettiğini ve bu durumun çalışanları zor durumda bıraktığını belirtti.



Atan, “İdare ve hükümet tarafından duyarsız kalınmıştır” diyerek, ada genelindeki Sosyal Sigortalar Daireleri’nin 400 binden fazla vatandaşa hizmet verdiğini vurguladı. Nüfus artışına rağmen mevcut personel sayısının aynı kaldığını ve çalışanların özveriyle hizmet verdiğini ifade etti.

Kamu-Sen olarak bu duruma dikkat çekmek amacıyla grev kararı aldıklarını duyuran Atan, “24 Ekim 2024 Perşembe günü Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde tam gün greve gidilecektir” dedi.