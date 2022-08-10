Lefkoşa ve Girne'de ani ölüm

Lefkoşa ve Girne bölgelerinde 66 ve 46 yaşında iki şahıs yaşamını yitirdi

1. 09.08.2022 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Hüseyin EVRE (E-66) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 09.08.2022 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de sakin Özkan İPEK (E-46), iş yeri önünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.