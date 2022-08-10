  • BIST 2.797,34
  • Altın 1034.658
  • Dolar 17.9513
  • Euro 18.3566
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Lefkoşa ve Girne'de ani ölüm

» »
Lefkoşa ve Girne bölgelerinde 66 ve 46 yaşında iki şahıs yaşamını yitirdi
Lefkoşa ve Girne'de ani ölüm

1.         09.08.2022 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Hüseyin EVRE (E-66) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

2.         09.08.2022 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de sakin Özkan İPEK (E-46), iş yeri önünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Bedrettin Demirel Caddesi’ndeki Çalışmalarda Yeni Trafik Düzenlemesi Başlıyor"10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:34
  • Tüm Kanser Hastalarına Önemle Duyurulur10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:32
  • Bakanlar Kurulu İskele’de toplanıyor10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:26
  • Tatar, Konya’da Aliyev ile görüştü10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:25
  • Basketbol Federasyonu Başkanı Mevlit: Kabul edilebilir değil10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:21
  • Erhürman: Her eleştiri yapanı, şerefsizlik’le suçlayan bir dil!10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:13
  • Tasarruflarında uyuşturucu madde bulundu10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:22
  • Yeniboğaziçi Belediyesi Plajı’nda yangın!10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:20
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:15
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 10 ağustos 2022 Çarşamba10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti