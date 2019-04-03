Lefkoşa ve Girne'de bu bölgelere 6 saat elektrik verilemeyecek

Lefkoşa ve Girne’de bazı bölgelere bugün elektrik verilemeyecek.

Lefkoşa ve Girne’de bazı bölgelere bugün elektrik verilemeyecek.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Çatalköy Köy İçi ve Köyün Batısı’nda Raşit Özuslu Caddesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

Lefkoşa’daki bazı bölgelere de bugün 09.00- 11.00 saatleri arasında 30’ar dakikalık sürelerle sınırlı olmak üzere dönüşümlü olarak elektrik verilemeyecek

Elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle;

“Lefkoşa Sanayi Bölgesi, Taşkınköy Bölgesi, Başbakanlık ve Sayıştaylık Bölgesi, Başbakanlık Işıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy Işıkları ile Başbakanlık Işıkları arasında kalan bölge ve Göçmenköy İlkokulu Bölgesi”