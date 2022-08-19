Lefkoşa ve Girne'de hırsızlık!

1. 18.08.2022 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerine müşteri olarak giden V.K.M.(E-24), iş yeri içerisinde satışa sunulan Iphone XS marka cep telefonunu çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 16.08.2022 tarihinde, Beylerbeyi’nde faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketinde çalışan M.B.(E-26)’nin, üç ayrı müşteriye kiraladığı araçlar karşılığında temin ettiği 600 Euro ve 160 Stg nakit parayı, şirkete teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 16.08.2022 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan A.K.(K-23)’nin, iş yerine müsteri olarak gelen bir şahsın çantası içerisinde muhafaza ettiği 50 Euro nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.