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Lefkoşa ve Girne'de iki ayrı hırsızlık

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Lefkoşa ve Girne'de iki ayrı hırsızlık

1.         14.12.2021 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, B.S.(E-54)’nin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisin giriş kısmında bulunan bağış kutusunu kırıp hasara uğratarak açtıktan sonra, kutu içerisinde bulunan 2915 TL ve 1 dolar parayı çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

2.         15.12.2021 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde müşteri olarak bulunan S.B.(E-58)’nin, kumarhanede müşteri olarak bulunan başka bir şahıs tarafından oyun makinesi üzerinde unutulan para cüzdanını ve içerisinde muhafaza edilen 600 TL nakit para ile kimlik ve kredi kartlarını çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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