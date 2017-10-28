Lefkoşa ve Girne'de kavga: 4 kişi yaralandı!

Lefkoşa ve Girne'de meydana gelen olaylarda 4 kişi bıçakla yaralandı.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin kampus alanı çerisinde, daha önceden aralarında husumet bulunan M.B.Ö.(E-23), V.K.(E-23), R.A.(E-22), M.C.A.(E-23) ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen şahıslar, A.G.D.(E-23), N.B.(E-23) ve U.E.(E-23) ile kavga etti.

Kavga sırasında A.G.D.(E-23), N.B.(E-23) ve U.E.(E-23) tasarruflarında bulunan bıçaklar ile M.B.Ö.(E-23), V.K.(E-23) ve M.C.A.’yı (E-23) vücutlarının muhtelif yerlerinden hafif şekilde yaraladı.

M.B.Ö.(E-23), V.K.(E-23) ve M.C.A.(E-23) tutuklanırken, diğer şahıslar aranıyor.

BAKLKONDA BIÇAKLADI

Öte yandan Zeytinlik’te de aynı apartmanda ikamet ettikleri dairelere ait ortak balkon içerisinde, G.Y. (K-28), M.Y. (E-23), B.N.A. (E-30); T.G.(E-28) ile kavga ederken, G.Y. tasarrufunda bulunan bıçak ile T.G’yi kaşından hafif şekilde yaraladı.

ÇATALKÖY’DE HIRSIZLIK

E.S.’nin (E-27) 19-25 Ekim tarihleri arasında Çatalköy'de faaliyet gösteren Şah Market isimli işyerinden muhtelif markalarda 4 şişe, Erdener Market isimli iş yerinden ise toplam 5 şişe alkollü içkiyi çaldığı tespit edildi.

E.S. tutuklandı.

PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanında dün, K.L.(K-43), 45 bin 500 Euro parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

K.L. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Para Kambiyo Yasası’na göre, 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirasından fazla para ile yurt dışına çıkış yapılamıyor.

KANUNSUZ AVLANMA

Çayırova-Bafra köyleri arasında bulunan “Valya” mevkiinde M.E. (E-63) av kuşu yakalamak maksadıyla ses cihazı ve ağ kullanmak suretiyle kanunsuz avlandığı sırada dün suçüstü tespit edildi.

M.E. hakkında yasal işlem başlatıldı.

GİRNE’DE ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU

Girne Polis Müdürlüğü dün sorumluluk alanı içerisinde “Asayiş ve Trafik Operasyonu” gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan kontrolde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam üç kişi tespit edilirken aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Araçlarda yapılan kontrol neticesinde iki kişinin tasarrufunda tecavüz-i alet olan sopa ve 1 şahsın tasarrufunda bıçak bulunarak emare olarak alındı ve söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri kontroller sonucu 110 araç kontrol edilmiş olup, suç işlediği tespit edilen 56 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.

Alkolü araç kullanma suçundan dolayı dört araç trafikten men edildi.

GÜZELYURT…

Öte yandan Güzelyurt Polis Müdürlüğü de dün sorumluluk alanı içerisinde, “Asayiş ve Trafik Operasyonu” gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler ve bet ofisleri kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri kontrollerde toplam 145 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 25 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.