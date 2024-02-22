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Lefkoşa ve Girne'de kaza... İki sürücü de alkollü çıktı!

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Lefkoşa ve Girne'de sabah saatlerinde iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda iki araç sürücüsü de alkollü çıktı.
Lefkoşa ve Girne'de kaza... İki sürücü de alkollü çıktı!

22.02.2024 tarihinde, saat 00:20 sıralarında, Metehan - Alayköy Çevre Yolu üzerinde, Ahmet ŞAHİN (E-51),  280 mlgr alkol tesiri altında, yönetimindeki UT 700 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Genç Yapı çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp tarla içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

Girne'de kaza... 337 miligram alkollüydü

 22.02.2024 tarihinde saat 03:15 sıralarında, Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde,  Alev DEVELİOĞLU (K-62), 337 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki MB 816 plakalı araç ile batı istikametine seyrettiği sırada dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikamette 326 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki UH 677 plakalı araç ile seyreden Mustafa KARABAKAN (E-28) kullanımındaki araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olamadı. Her iki araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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