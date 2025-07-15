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Lefkoşa ve Girne’de Peş Peşe Trafik Kazaları: İki Sürücü Alkollü Çıktı, Bir Kişi Yaralandı

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Ülke genelinde trafik kazaları artarak devam ediyor. 14 ve 15 Temmuz 2025 tarihlerinde Lefkoşa, Gönyeli ve Girne'de meydana gelen üç ayrı kazada bir kişi yaralandı, iki sürücü alkollü araç kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.
Lefkoşa ve Girne’de Peş Peşe Trafik Kazaları: İki Sürücü Alkollü Çıktı, Bir Kişi Yaralandı

-14.07.2025 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Tirmen-Gönendere Anayolu üzerinde Gönendere Ağıllar bölgesinde, Retibe GÜNER (K-25) yönetimindeki JV 383 plakalı salon araç ile Gönendere istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkmış ve yaklaşık 3 metre derinliğe düşüp toprak zemine çarparak tekerlekleri üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde burun ve elmacık kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

-15.07.2025 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde, Erhan ATEŞ (E-45) 193 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NV 979 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan çöp bidonu ile trafik levhasına çarpmıştır.

Kaza sonrasında olay yerinden ayrılan araç sürücüsü, kaza mahallinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta tespit edilmiş ve alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

-15.07.2025 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde, Begench REJEPOV (E-31) 87 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZUV 678 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yolun sağında bulunan Kalkandere Sokağa dönüşe geçen Arzu DEMİREL (K-50) yönetimindeki NF 907 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. ZUV 678 plakalı araç sürücüsü Begench REJEPOV, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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