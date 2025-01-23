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Lefkoşa ve Girne’de Trafik Kazaları: Bir Kişi Yaralandı, Bir Sürücü Tutuklandı

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Lefkoşa’da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı. Girne’de alkollü sürücü bariyerlere çarptı.
Lefkoşa ve Girne’de Trafik Kazaları: Bir Kişi Yaralandı, Bir Sürücü Tutuklandı

22 Ocak 2025 tarihinde saat 15.00 sıralarında Lefkoşa’nın Meltem Sokak bölgesinde meydana gelen kazada, 63 yaşındaki Kazım Özer’in yönetimindeki RJ 857 plakalı araç, anayoldan gelen araçlara öncelik vermeden sokağa giriş yapınca, 20 yaşındaki Muhammad Awaıs Khan’ın kullandığı UF 332 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak köprücük kemiğindeki kırık nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Öte yandan, 23 Ocak 2025 tarihinde saat 04.00 sıralarında Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda meydana gelen kazada, 23 yaşındaki Onur Eren Kalabalık, 97 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SD 356 plakalı araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek çelik bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından tutuklandı.

Her iki kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor

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