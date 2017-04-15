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Lefkoşa ve Girne’de trafik ve asayiş operasyonu

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Lefkoşa ve Girne’de trafik ve asayiş operasyonu
Lefkoşa ve Girne’de yapılan denetimlerde kumarhanede bulunmaları yasak olan 40 kişi tespit edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün ve bugün Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahalarında trafik ve asayiş operasyonu düzenlendi.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren kumarhanelerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 36 kişi tespit edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafikte ise 2 bin 100 adet araç kontrol edildi, kontrollerde 576 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Girne’de ise denetlenen disko, kahvehane, pansiyon ve gece kulüplerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi, kumarhane denetimlerinde  kumarhanede bulunmaları yasak olan toplam 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik’te ise 510 adet araç kontrol edildi, trafik suçu işlediği tespit edilen 135 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

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