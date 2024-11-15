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Lefkoşa ve Gönyeli’de “Binbir Surat Operasyonu” Başarıyla Sonuçlanıyor

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Lefkoşa ve Gönyeli’de “Binbir Surat Operasyonu” Başarıyla Sonuçlanıyor
Lefkoşa ve Gönyeli’de “Binbir Surat Operasyonu” Başarıyla Sonuçlanıyor

28 Ağustos-12 Kasım 2024 tarihleri arasında Lefkoşa ve Gönyeli bölgelerinde gerçekleşen bir dizi ev açma ve ikametgahtan hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen “Binbir Surat Operasyonu”nda önemli gelişmeler yaşandı.

Polis, operasyon kapsamında olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen zanlılar K.Ç. (K-55), N.Ç. (K-43), D.Ç. (K-36) ve S.B. (K-39)’yi tespit ederek tutukladı.

Ziynet Eşyaları Çaldıkları Belirlendi

Yürütülen ileri soruşturma, zanlıların Lefkoşa’da bir eve zorla girerek yatak odasında muhafaza edilen çeşitli ziynet eşyalarını çaldığını ortaya koydu. Çalınan ziynet eşyalarının türü ve miktarıyla ilgili ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve çalınan eşyaların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Diğer olaylarla bağlantılarının olup olmadığı da araştırılıyor.

Halkın huzur ve güvenliği için operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi. Soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak.

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