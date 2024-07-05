Lefkoşa ve Gönyeli'de Gümrüksüz Mal Operasyonları: İki Kişi Tutuklandı

Lefkoşa ve Gönyeli'de yapılan operasyonlarda, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 116 elektronik sigara ele geçirildi. İki şahıs tutuklanırken, soruşturmalar sürüyor

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

04.07.2024 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Lefkoşa’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, V.K. (E-20)’nin tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 29 adet elektronik sigara tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.