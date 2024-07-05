Lefkoşa ve Gönyeli'de Gümrüksüz Mal Operasyonları: İki Kişi Tutuklandı

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU
04.07.2024 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Lefkoşa’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, V.K. (E-20)’nin tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 29 adet elektronik sigara tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Aynı gün saat 19:00 sıralarında, Gönyeli’de gerçekleştirilen bir başka operasyonda, D.D. (E-37)’nin aracında ve ikametgahında yapılan aramalarda, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 87 adet elektronik sigara ve bir adet sigara likiti tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs da tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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