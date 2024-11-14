Lefkoşa ve Gönyeli'de Hırsızlık Operasyonu: Binbir Surat Zanlıları Tutuklandı

28 Ağustos - 12 Kasım 2024 tarihleri arasında Lefkoşa ve Gönyeli bölgelerinde gerçekleşen ev açma ve hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak, polis tarafından yürütülen "Binbir Surat Operasyonu" kapsamında dört şüpheli tutuklandı. K.Ç. (55), N.Ç. (43), D.Ç. (36) ve S.B. (39) isimli zanlıların, çeşitli evlerden hırsızlık yaptıkları ileri sürüldü.

Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda, şüphelilerin Gazimağusa’da bir eve girerek yatak odasında saklanan ziynet eşyaları ve 2700 TL nakit parayı çaldıkları belirlendi. Polis yetkilileri, soruşturmanın halen devam ettiğini ve yeni bulguların elde edilmesiyle sürecin genişletilebileceğini açıkladı. Bu kapsamlı operasyon, bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.