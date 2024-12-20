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Lefkoşa ve Gönyeli’deki Hırsızlık Olaylarında "Binbir Surat" Operasyonu

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Girne’de bir otel odasında yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen 23 parça ziynet eşyası ele geçirildi; üç zanlı tutuklandı.
Lefkoşa ve Gönyeli’deki Hırsızlık Olaylarında "Binbir Surat" Operasyonu

28 Ağustos - 12 Kasım 2024 tarihleri arasında Lefkoşa ve Gönyeli bölgelerinde meydana gelen "Ev Açma ve Hırsızlık" olaylarıyla ilgili olarak yürütülen "Binbir Surat Operasyonu" kapsamında, zanlı olarak tutuklu bulunan K.Ç. (K-55), N.Ç. (K-43) ve D.Ç. (K-36)’nin Girne’de kaldıkları otel odasında arama yapıldı.

Arama sonucunda, çalıntı olduğu değerlendirilen toplam 23 parça çeşitli ziynet eşyası ele geçirilerek emare olarak alındı. Polisin soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

 

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