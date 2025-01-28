LEFKOŞA VE GÜNEŞKÖY’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Lefkoşa ve Güneşköy’de 27 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, sentetik cannabinoid ve hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.G. (32) isimli şahsın ikametgahında yapılan aramada, tütünle karışık sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan, ucu yanık bir sarma sigara bulundu. Şüpheli tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Güneşköy’de ise, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin yaptığı hız kontrolü sırasında şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulan araçta arama yapıldı. Araçta yolcu olarak bulunan E.O. (19)’nun üzerinde yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir öğütücü ele geçirildi. Aynı araçta yolcu olarak bulunan N.B. (18)’nin tasarrufunda ise içerisinde uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen bir öğütücü tespit edildi.

Araç sürücüsü K.O. (19), yolcular E.O. (19), N.B. (18) ve F.O. (19) polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor