Lefkoşa Ve Güzelyurt’ta Bazı Bölgelere Elektrik Verilemiyor

Bugün orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 17.27’den itibaren Lefkoşa ve Güzelyurt’un bazı ilçelerine elektrik verilemediği bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre bugün orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 17.27’den itibaren Lefkoşa ve Güzelyurt’un bazı ilçelerine elektrik verilemediği bildirildi.

Elektrik verilemeyen bölgeler ise şöyle:

Gürpınar, Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışmaların başladığı da aktarıldı.